شكرا لقرائتكم خبر عن عصام زكريا: مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يتميز بالجدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة إنهم تحدوا أنفسهم لكي تخرج الدورة المقبلة بشكل مميز، لأنه مهرجان يتسم بالجدية وهذا سرتميزه



مؤتمر مهرجان الأسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة



مؤتمر مهرجان الأسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

وآضاف عصام زكريا في مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة المقبلة من مهرجان الإسماعيلية أنهم ركزوا على اختيار أفلام جيدة للمشاركة في فعاليات المهرجان، وكلها أقلام مميزة، فيما قالت منار حسني رئيس المركز القومي للسينما إن إدارة المهرجان وجدت دعما كبيرا من وزارة الثقافة لإقامة الدورة المقبلة، موجهة الشكر العديد من الجهات التي ساهمت وقدمت الدعم للدورة الـ 24 التي تقام مارس الجاري.

وحضر المؤتمر أيضا دكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، الذي أكد على أهمية المهرجان ودعم الوزارة له.

يشار إلى أن الدورة الـ ٢٤ للمهرجان تقام فى الفترة من ١٤ وحتى ٢٠ مارس الجاري، والمهرجان يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويترأس هذه الدورة الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول الخميس.