شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تدخل صراعًا مع روبي بسبب العُمودية فى "حضرة العمدة" على الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت قناة الحياة البرومو التشويقي الأول لمسلسل "حضرة العمدة" بطولة النجمة روبي، المقرر عرضه بشكل حصري على شاشتها خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2023، وظهر خلال البرومو نزاعات كبيرة داخل قرية "تل شبورة" بعد تولي روبي العمودية، وينتج عن ذلك صراعات كبيرة داخل القرية ضدها وضد عائلتها، بالإضافة إلى صراع خاص من الفنانة وفاء عامر خلال الأحداث.

مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبى، وفاء عامر، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.



حضرة العمدة

وفى سياق آخر تنافس روبى في موسم إجازة منتصف العام الجارى، بفيلمين الأول هو "شلبى" مع كريم محمود عبد العزيز وبيومى فؤاد ومحمد رضوان وحاتم صلاح وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى والذى انطلق عرضه يوم 4 يناير، والثانى "جروب الماميز" مع يسرا اللوزى، دارين حداد، محمد ثروت، محمود حافظ وتأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح والذى عرض يوم 1 فبراير الماضى.