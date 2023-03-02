الموت يفجع فنانة مصرية شهيرة في والدتها

كتب امير فتحي في الخميس 2 مارس 2023 05:55 مساءً - أعلنت الفنانة رشا مهدي وفاة والدتها صباح اليوم الخميس 2 مارس في تغريدة لها عبر حسابها على موقع “تويتر” .

كتبت رشا مهدي في تغريدتها، مطالبة الجمهور بالدعاء: “إنا لله وإنا إليه راجعون .. أمي الغالية في ذمة الله .. نسألكم الدعاء” .

وشيعت منذ قليل جنازة والدة رشا مهدي بحضور عائلتها وأصدقائها، وتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة .

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد العزاء بعد عودة أشقاء الفنانة رشا مهدي من الخارج .