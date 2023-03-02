تامر حسني يروج لبرنامج مصطفى حسني في رمضان

كتب امير فتحي في الخميس 2 مارس 2023 05:55 مساءً - شارك الفنان تامر حسني متابعيه بمقطع فيديو كشف من خلاله عن برنامج الداعية مصطفى حسني الجديد والذي سوف يتم عرضه في شهر رمضان القادم .

نشر تامر حسني الفيديو عبر حسابه على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري، وأرفقه بتعليق تحدث به عن بعض تفاصيل البرنامج، كاشفا عن اسمه وهو “رميم” .

فكتب في تعليقه قائلا: “برنامج مصطفى حسني الجديد رائع ماشاء الله ومهم للجميع ويخص كل الناس بشكل عام .. انتظروا رميم” .

وفي سياق آخر كان قد أعلن الفنان تامر حسني مؤخرا عن استكمال تصوير فيلمه المقبل “تاج” في منشور له على “انستجرام” .

تضمن المنشور صورة تجمعه بمخرجة الفيلم سارة وفيق، وجاء في تعليقه عليها: “مع المخرجة الجميلة ساره وفيق .. رجعنا امبارح نستكمل تصوير فيلم تاج” .

تابع: “فيلم صعب أوي بشكل مش طبيعي، بس ان شاء الله المصريين قدها وهشرحلكم قريب في بوست تاني حاجة مهمة أوي وليه بقول كده” .