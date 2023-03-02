جومانا مراد تدخل في نوبة بكاء على الهواء بسبب صورة لابنتها المتوفاة

كتب امير فتحي في الخميس 2 مارس 2023 05:55 مساءً - دخلت الفنانة جومانا مراد في نوبة من البكاء أثناء حديثها عن ابنتها المتوفاة “ديانا”، التي رحلت عن عالمنا وهي بعمر ال 9 أشهر في عام 2021 بعد معاناتها من أزمة مرضية وخضوعها لعملية قلب مفتوح .

أشارت جومانا مراد خلال استضافتها في برنامج “40” مع الإعلامية جيسيكا عازار إلى أن إحساس الفقدان هو أصعب ما ما مرت به بعد فقدان ابنتها .

فقالت وهي في حالة تأثر ومطالبة القائمين على البرنامج بإزالة الصورة التي تم عرضها أمامها لابنتها: “أصعب شئ إحساس الفقدان، أنا ما بدي أبكي فيكي تشيلي الصورة” .

تابعت: “شعور صعب أكيد، كل مرة بقول إنه أنا قويت وما ابكي بس صعب .. الله لا يدوقه لحدا بس ده اللي عم اقوله، بس أكيد هو خير، هو كان خير ليها ولينا” .

أضافت جومانا باكية: “أنا كنت راضية بكل شئ وتعاملت معه برضا، أنا من الناس اللي شو ما يصير بقول الحمد لله” .

وبسؤالها عن الحكمة التي استلهمتها من هذه المحنة، أجابت: “إنه التلق ما فيكي تتعلقي بحدا حتى أولادك، التعلق بربنا وكله خير هي بمكان أحسن بس أكيد هو أصعب شعور ممكن حدا يحسه” .

اختتمت جومانا مراد: “بقول الله يكون بعون الأمهات اللي فقدوا أولاهم شباب، أنا 9 أشهر واتقطعت وانكسر قلبي وأكيد قلبي مكسور لحد هلا بس الحمد لله، كله خير وأكيد خير”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يتضمن حديث الفنانة جومانا مراد عن ابنتها الراحلة، معربين عن تعاطفهم معها وتأثرهم بما تشعر وتمر به .

فيما وجه الكثيرون انتقادات للإعلامية جيسيكا عازار بسبب توجيهها هذا السؤال لجومانا مراد مع وضع صورة طفلتها المتوفاة، واعتبره البعض استغلالاً لوجع الآخرين من أجل صنع الإثارة في البرامج الحوارية .