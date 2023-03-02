أبناء الفنان محمد علاء چاميكا في أول ظهور علني لهما.. نجله عبدالله نُسخة مصغرة عنه!! – صور

كتب امير فتحي في الخميس 2 مارس 2023 03:54 مساءً - دائماً ما يهتم الجمهور بالمشاهير الذين يحبهم ويحب أن يتعمق في حياتهم الخاصة ولاسيما صور أبنائهم، الذين يتميز العديد منهم بالوسامة والجمال.

رغم تفضيل بعض المشاهير إبعاد أبنائهم خارج دائرة اهتمام وسائل الإعلام، التي دائما ما تسعى إلى تسليط الضوء عليهم، إلا أن بعض روّاد السوشيال ميديا والكثير من الصفحات الفنية يقومون بالبحث وراء المشاهير وحياتهم العائلية فتنتشر بين الحين والآخر صور المشاهير مع أبنائهم وبناتهم.

أبناء محمد علاء

ومن بين هؤلاء الفنان الشاب محمد علاء الذي تحدث عن عائلته مؤخرًا في ضيافة الإعلامية “منى الشاذلي” في برنامجها “معكم” وفاجأ الجمهور بأنه متزوج ولديه طفلين.

زوجة محمد علاء

وتزوج الفنان محمد علاء الشهير بجاميكا عام 2009 من سيدة من خارج الوسط الفني تُدعى مها أبو ربيعا ورزق منها بنجلين ولد اسماه (عبدالله) وهو الاكبر أما ابنته الصغري فأسماها (علياء)، وعادة ما يقوم الفنان بنشر بعض الصور واللقطات التي تجمعه بعائلته.

وصرّح الفنان محمد علاء أنه التقى بزوجته ذات الأصول الأردنية في أحد الأفراح وأحبها كثيرًا وتقدم للزواج منها، وروى موقف فكاهي لزوجته بعد مشهد الضرب الخاص بـ”مسلسل البرنس” على يد محمد رمضان وانتشر هذا المشهد بشكل كبير على جميع مواقع التواصل الإجتماعي سواء الـ فيسبوك أو الـ يوتيوب وذكر محمد علاء أن زوجته كانت سعيدة بما حدث له في المسلسل مما يدل علي تأثرها بشخصيته الفنية.

من هو محمد علاء؟

محمد علاء هو فنان مصري معروف باسم (جاميكا)، ولد في مدينة حلوان عام 1982م، كان يحب لعب كرة القدم، لعب لصالح العديد من الأندية، منها واتحاد الشرطة، والمقاولون العرب في مرحلة الناشئين، الشرقية للدخان، لكن بعد إصابته ابتعد عن لعبها، بعد التحاقه بالجامعة بدأت تجربته مع التمثيل، أحس أن هذا هو حلمه الحقيقي الذي يجب أن يبحث عنه، التحق بمعهد السينما العالي، وبعد انتهاء دراسته بدأ مشواره الفني .

مشوار محمد علاء الفني كان طويل وملئ بالأعمال الفنية الناجحة وذات هدف واضح ولكن شهرته في عالم التمثيل تأخرت كثيراً ولكن لقدرته على أداء أدوار كبيرة إستطاع أن يدمج إسمه مع إسم كبار الفنانين وبداية شهرته كانت بعد دور “علي” في المسلسل الشهير”سابع جار” .

أعمال محمد علاء

قدم محمد علاء العديد من الأعمال في السينما والمسرح والدراما ولعل أشهرها: (سابع جار – أنا شهيرة و أنا الخائن – طلق صناعي – لأعلى سعر – سر علني – اشتباك – المواطن اكس – الحارة – تلك الأيام – عرض خاص – خاص جدا – واحد صفر – بورتاريت – الشياطين – رمال – الشهادة) وغيرها.

محمد علاء في رمضان 2023

هذا ويشارك الفنان محمد علاء في مسلسل سوق الكانتو الذى يواصل تصويره حاليًا استعدادًا للعرض في شهر رمضان 2023 المقبل حصريًا على قناة DMC.

مسلسل “سوق الكانتو” بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، أحمد صلاح حسنى، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه قبل أكثر من 100 عام وتحديداً سنة 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد.

مسلسل الأجهر

كما يستكمل محمد علاء تصوير مشاهده في مسلسل الأجهر مع الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه أيضًا في الموسم الرمضاني المقبل.

ويضم مسلسل الأجهر عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم: عمرو سعد، درة، ناهد السباعي، خالد زكي، سارة سلامة، عارفة عبد الرسول، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي ومثير، وتم تصوير جزء من العمل في لبنان.

مسلسل بين السطور

ويشارك محمد علاء جاميكا أيضًا فى بطولة مسلسل “بين السطور” مع النجوم أحمد فهمي، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، والمسلسل من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل.

وتدور أحداث مسلسل “بين السطور” في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، ويبتعد عن الكوميديا، ومكون من 30 حلقة، ويجسد جامايكا من خلال المسلسل، شخصية شاب حصل على بطولة العالم في الرماية .

مسلسل الحشاشين

جدير بالذكر، أن محمد علاء تعاقد مؤخرًا على المشاركة في بطولة مسلسل “الحشاشين” من بطولة كريم عبدالعزيز، و من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، ويواصل تصويره خلال الفترة الحالية، ويشارك فيه كوكبة كبيرة من النجوم منهم فتحي عبدالوهاب، شريف سلامة، ميمي جمال، أمير المصري، عبد العزيز مخيون، إسلام جمال، نور محمود، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، نور إيهاب، سارة الشامي.

بينما عُرض له مؤخرا أكثر من عمل منها مسلسل الثمانية، الذي شارك في بطولته بجانب آسر ياسين وخالد الصاوي، تأليف تركي آل الشيخ وإخراج أحمد مدحت.

كما عُرِضَ له أيضا، مسلسل منعطف خطر، إخراج السدير مسعود، وشارك فيه كلا من: ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، سلمى أبو ضيف.

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