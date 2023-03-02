ليلى وملك أحمد زاهر بالحجاب في أحدث ظهور لهما

كتب امير فتحي في الخميس 2 مارس 2023 03:54 مساءً - شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر متابعيها بمجموعة من الصور كشفت من خلالها عن تواجدها برفقة عائلتها في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة .

نشرت ليلى أحمد زاهر الصور عبر حسابها على موقع “انستجرام” والتي ظهرت بها برفقة والدها الفنان أحمد زاهر ووالدتها هدى زاهر وشقيقتها الفنانة ملك أحمد زاهر .

وأرفقت ليلى أحمد زاهر الصور التي تم التقاطها لهم داخل الحرم المكي بتعليق مقتضب أعربت من خلاله عن سعادتها بأداء مناسك العمرة، فكتبت: “الحمد لله” .

وأطلت ليلى وشقيقتها ملك أحمد زاهر وهما يرتديان الحجاب والعباءة السوداء .