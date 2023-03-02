كتب امير فتحي في الخميس 2 مارس 2023 03:54 مساءً - شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر متابعيها بمجموعة من الصور كشفت من خلالها عن تواجدها برفقة عائلتها في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة .
نشرت ليلى أحمد زاهر الصور عبر حسابها على موقع “انستجرام” والتي ظهرت بها برفقة والدها الفنان أحمد زاهر ووالدتها هدى زاهر وشقيقتها الفنانة ملك أحمد زاهر .
وأرفقت ليلى أحمد زاهر الصور التي تم التقاطها لهم داخل الحرم المكي بتعليق مقتضب أعربت من خلاله عن سعادتها بأداء مناسك العمرة، فكتبت: “الحمد لله” .
وأطلت ليلى وشقيقتها ملك أحمد زاهر وهما يرتديان الحجاب والعباءة السوداء .
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى وملك أحمد زاهر بالحجاب في أحدث ظهور لهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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