أحدث ظهور للفنانة منة شلبي بعد أزمتها الأخيرة

كتب امير فتحي في الخميس 2 مارس 2023 02:55 مساءً - شاركت الفنانة منة شلبي صورا جديدة للترويج لمسلسلها الجديد “تغيير جو” المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، وذلك في أحدث ظهور لها بعد أزمتها الأخيرة واتهامها في قضية حيازة المخدرات .

نشرت منة شلبي صورة لها عبر حسابها على موقع “انستجرام” ظهرت بها وهي داخل متاهة، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “بسم الله توكلنا على الله، يا مسهل يارب .. تغيير جو، رمضان 2023” .

وتضمنت صورة أخرى البوستر الدعائي الخاص بالمسلسل الذي ظهر به مجموعة من أبطال العمل، وكتبت منة في تعليقها عليه: “بسم الله، يارب يا كريم .. تغيير جو، رمضان 2023” .

يذكر أن أحداث مسلسل “تغيير جو” تدور في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته: منة شلبي وإياد نصار وأحمد مالك وميرفت أمين وشيرين وغيرهم .. ومن تأليف منى الشيمي وإخراج مريم أبو عوف .

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة مؤخرا بحبس الفنانة منة شلبي لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وتوقيع غرامة مالية عليها قدرها 10 آلاف جنيه في القضية التي اتهمت فيها بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي .

واستمعت المحكمة لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبو شقة محامي منة شلبي التي تغيبت عن الحضور في أولى جلسات محاكمتها، والذي التمس من المحكمة براءة موكلته من الاتهامات المنسوبة إليها، مشيرا إلى أن عملية تفتيش حقائب “شلبي” في المطار لم تتم في وجودها .

وأمرت النيابة العامة بإحالة الفنانة منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازتها للمخدرات “جوهر الحشيش” بقصد التعاطي، والتي تم ضبطها معها أثناء تواجدها في مطار القاهرة الدولي في شهر نوفمبر الماضي بعد قدومها من الخارج وأكدت التحريات بعد ذلك صحة الواقعة .

وأصدرت النيابة العامة بيانا لها حول تفاصيل هذا القرار، حيث أشارت إلى أنها استمعت ل 5 شهود من العاملين بالمطار والذين أكدوا على الواقعة، بالإضافة إلى ما أثبتته تسجيلات آلات المراقبة بدخول منة شلبي المنطقة الجمركية وبحوزتها المضبوطات داخل حقائبها .

كما أشار جهاز الأشعة الذي تم من خلاله فحص الحقائب إلى ظهور كثافات عضوية بداخلها .. فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحتوي على جوهرين مخدرين وهما: (الحشيش والقِنَّب)، المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات .