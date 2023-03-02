أول ظهور علني لـ فهد نجل نهلة سلامة مع خطيبته.. لن تصدّق كم هو نُسخة طبق الأصل من والدته!

كتب امير فتحي في الخميس 2 مارس 2023 02:55 مساءً - دائماً ما يهتم الجمهور بالمشاهير الذين يحبهم ويحب أن يتعمق في حياتهم الخاصة ولاسيما صور أبنائهم، الذين يتميز العديد منهم بالوسامة والجمال.

وتدوال روّاد السوشيال ميديا صور للفنانة نهلة سلامة نشرتها علي حسابها بموقع إنستجرام حيث ظهر فيها ولأول مرة ابنها (فهد) مع خطيبته.

وعلقت نهلة سلامة على الصورة “نور عيني وروح قلبي ربنا يحميكم ويحفظكم ويخليكوا ليا ابني وعروسته يارب سنه سعيده علينا كلنا بحبكوا”.

نجل نهلة سلامة :

يُذكر أن نهلة سلامة رزقت من زوجها الأول الدكتور أحمد علي، بابنها الوحيد “فهد”، لكنها انفصلت عنه بعد فترة بعد أن طلب منها أن تسافر للإمارات معه، حيث يتطلب عمله ذلك، ولكنها رفضت بسبب فنها.

زيجات نهلة سلامة :

يذكر أن نهلة سلامة تزوجت 4 مرات والزيجة الثانية في حياتها فكانت من رجل الأعمال مصطفى النجار، والذي انفصلت عنه بعد ثلاث ساعات فقط، لتسجل بذلك أقصر زواج في الوسط الفني، وقيل أيضا أن الزواج دام لأسبوع فقط، دون أن يعلنا الأسباب.

وتزوجت نهلة سلامة للمرة الثالثة من المخرج الكبير ​محمد خان​ الذي جمعتها به قصة حب، لكنها قالت إن الانفصال العاطفي بينهما كان من ناحيته وانتشرت أنباء تفيد أن زواجهما كان عرفيًا في السر.

وتزوجت نهلة سلامة للمرة الرابعة ولكن لم تكشف عن هوية زوجها، وأعلنت عن هذه الزيجة قائلة: «تزوجت 4 مرات وبقيت 15 عاماً بلا زواج»، كما نَفَتَ زَواجها من الفنان المصري محمد فؤاد، وأيضاً نفت زواجها بشخص يصغرها بـ8 سنوات».

طلبت الطلاق بعد يومي زواج لرغبته في اعتزالي التمثيل

وكشفت نهلة سلامة عن أنّ إحدى زيجاتها استمرت 48 ساعة فقط، حيث كانت لشخص من خارج الوسط الفني، موضحة أنّ سبب فشل الزواج بهذه السرعة هو طلب زوجها عدم الذهاب إلى المسرح، وفي تلك الفترة كانت ملتزمة بعقود وشروط جزائية معهم، كما طلب منها التوقّف عن التمثيل، وردت قائلة: «تجوزت من خارج الوسط الفني وتطلقت بعد 48 ساعة».

زواجي من محمد خان استمر 4 أشهر

وتحدثت نهلة عن زواجها من المخرج محمد خان، وقالت: «لم أتزوج محمد خان من أجل زيادة أعمالي الفنية، إذ كنت مبهورة بفنه وبه، وزواجنا دام حوالي 4 أشهر».

ونفت نهلة ما صرّحت به الراقصة دينا حول حصولها على الدور في فيلم «مستر كاراتيه»، بسبب علاقتها بمخرجه محمد خان.

وقالت: «غير صحيح بالمرة، وقتها قدمت العديد من الأفلام وشاهدني محمد خان وطلبني للدور، وقرار مشاركة ممثل ليس قرار المخرج وحده، كما أنّه فيلم لأحمد زكي وهو يوافق على كل شيء».

من جانب آخر، تحدّثت نهلة عن موقفها من الأدوار الجريئة في الأعمال الفنية التي تقدمها، حيث قالت: «أنا لست شخصية جريئة إلى هذا الحد، وحديثي عن مفاتني وإظهار جمالي كان غير مقصود».

وأشارت الفنانة نهلة سلامة إلى أنها أدت أدوار 7 أفلام إغراء فقط ما بين 100 عمل من المسلسلات والأفلام.

مشوار نهلة سلامة:

استطاعت نهلة سلامة أن تحقق نجاح وشهرة أكثر من والدتها فقدمت العديد من الأدوار الناجحة في مشوارها الفني.

وعملت نهلة سلامة فى السينما منذ عام 1987 فى أدوار بارزة، حيث نالت جائزة عن دورها فى فيلم الصرخة، رصيدها الفنى يزيد عن 100 عمل منها 40 فيلمًا أشهرها أفلام “الغرقانة، جحيم امرأة، صراع الزوجات، كيد العوالم، قانون إيكا، الشجعان، الصرخة، وكر الذئب ، خبطة العمر، كله بيلعب على كله”.

آخر أعمال نهلة سلامة كان مشاركتها في “مسلسل نقل عام“، وشاركها البطولة محمود حميدة وسوسن بدر وسميحة أيوب ومحمد محمود عبد العزيز وميريهان حسين وريم البارودي ومحسن محيي الدين ونور خالد النبوي وهاجر الشرنوبي وهايدي رفعت وأميرة أديب وأحمد بدير.

الخليج 365

الخليج 365