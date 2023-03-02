في عيد ميلادها الـ16.. دهب ابنة سلافة معمار تخطف الأنظار بعد أن أصبحت شابة جميلة أطول منها!

كتب امير فتحي في الخميس 2 مارس 2023 02:55 مساءً - احتفلت نجلة الفنانة السورية سلافة معمار، دهب سبيعي، بعيد ميلادها الـ16 بإطلالة فاتنة خطفت الأنظار، وبدت خلالها شابة جميلة.

دهب ابنة سلافة معمار

وشارك سيف سبيعي صورة حديثة لابنته دهب احتفالا بعيد ميلادها السادس عشر، حيث أظهرت الصورة تغير ملامحها ونضجها لتصبح شابة جميلة.

شبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي دهب بوالدتها سلافة معمار، ولكن آخرين أكدوا أنها فاقتها في الجمال بمراحل، رغم التشابه بينهما.

وكتب سيف سبيعي مهنئا ابنته دهب بعيد ميلادها: “العمر كله يا بابا، يا أميرتي الحلوة، صاروا 16 سنة بحبك كتير”.

سيف يقوم بين الحين والأخر، بالحديث عن ابنته، ويعبر عن سعادته بطريقة تفكيرها واهتمامتها وخاصة حبها للقراءة والمطالعة، ويشارك المتابعين النشاطات التي يقوم بها مع دهب وخاصاً السفر.

دهب تخطف الأنظار من أول ظهور

دهب هي ابنة سيف الدين سبيعي وسلافة معمار، وخطفت الأنظار منذ ظهورها الأول مع أمها بسبب جمالها والشبه الكبير بينهما.

وتحرص كل من سلافة وسيف على تربية ابنتهما دهب بشكل مشترك بالرغم من انفصالهما عن بعض، وتظهر دهب بين الحين والآخر في صور تجمعها مع أحد والديها على السوشيال ميديا.

حاليًا تغيرت ملامح دهب سبيعي لتصبح شابة جميلة، حيث أظهرت الصورة الأخيرة تطور هائلا في ملامحها نقلها من مرحلة الطفولة والمراهقة إلى مرحلة الشباب والنضج وأصبحت تضج بالأنوثة والجمال.

سلافة معمار وسيف سبيعي

وتزوج سيف السبيعي من الفنانة سلافة معمار في عام 2002 واستمر زواجهما لما يقارب 10 سنوات، ثم أعلنا عن انفصالهما في عام 2012، وأثمرت هذه الزيجة عن إبنتهما الوحيدة دهب

يُشار إلى أن “دهب” هي الابنة الوحيدة لسيف، والفنانة السورية سلافة معمار، وتعيش دهب مع والدتها بعد انفصالهما عن بعضهما البعض.

أحدث أعمال سيف سبيعي

من جهة أخرى، وعلى الصعيد الفني، ينافس المخرج سيف سبيعي، في شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل بعنوان “مال القبان”.

والمسلسل من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وإنتاج شركة “إيبلا الدولية” للإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

ويتصدر بطولة العمل كل من الفنانين بسام كوسا، سلاف فواخرجي، خالد القيش، يامن الحجلي، سمر سامي، إمارات رزق، حلا رجب وغيرهم.

كما سيكون سيف منافسًا في أعمال البيئة الشامية من خلال مسلسل “العربجي” الذي يتصدى لبطولته كل من سلوم حداد وباسم ياخور وديمة قندلفت.

أحدث أعمال سلافة معمار

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني لم تعلن سلافة لغاية الآن عن مشاريعها للموسم الدرامي الرمضاني المقبل بينما انتهى قبل أيام عرض مسلسل “بيروت 303” الذي تصدت لبطولته برفقة كل من النجمين عابد فهد ومعتصم النهار.

والعمل من تأليف سيف رضا حامد وإخراج إيلي السمعان وإنتاج شركة الصباح للمنتج الكبير صادق الصباح.

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