أحمد العوضي يثير الجدل بعبارة “صعيدي يا رسول الله” في الترويج لمسلسله

كتب امير فتحي في الخميس 2 مارس 2023 02:55 مساءً - أثار الفنان أحمد العوضي حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين بسبب استخدامه لعبارة “صعيدي يا رسول الله” في الترويج لمسلسله الجديد “ضرب نار” .

نشر أحمد العوضي صورة له من المسلسل عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، وكتب في تعليقه عليها: “صعيدي يا رسول الله .. الكوماندا .. ضرب نار” .

وتساءل المتابعون حول المقصود من عبارة “صعيدي يا رسول الله”، فيما انتقد البعض إقحامه لاسم رسول الله من أجل الترويج لمسلسله .

وحرص “العوضي” على توضيح الأمر بمشاركته تعليقا لأحد متابعيه، حيث قام الأخير بتوضيح المقصود من جملة “صعيدي يا رسول الله” .

فكتب:” ناس كتير مش عارفة معنى الجملة، أحب اقولكم إن دي أنشودة صعيدي يا رسول الله صعايدة وبنخاف الله، والسبب الرئيسي إن الصعايدة من نسب الرسول وقرايب الرسول صلي الله عليه وسلم” .

أضاف: “عبابدة الزبير ابن العوام ابن عم الرسول، الجعافرة جعفر الطيار المعروف أيضا بذي الجناحين بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، الأشراف في ذرية الإمامين الحسن والحسين” .

ووجه الفنان أحمد العوضي الشكر للمتابع بسبب توضيحه لأصل الجملة قائلا: “ألف شكر لأخويا .. توضيح لإخواتي اللي بيسألوا عن معنى جملة “صعايدة يا رسول الله” .. كل الحب لإخواتي في الصعيد” .

كما نشر العوضي مقطع فيديو للقصيدة بصوت المنشد محمود التهامي، ليؤكد أنها ليست تهكماً أو سخرية من الصعايدة كما اتّهمه البعض أيضا .

https://www.facebook.com/watch/?v=209598084978008&t=2

يذكر أن مسلسل “ضرب نار” من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023، وهو من تألييف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري .

ويشارك في بطولته: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، إيمان السيد، بدرية طلبة وغيرهم .