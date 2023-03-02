فن ومشاهير

نرشح لك 5 أفلام لـ "الويك إند" فئة أفضل ممثلة.. قبل إعلان جوائز الأوسكار

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القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبى مشاهدة أفلام السينما والدراما العالمية، فأنت بالتأكيد تشاهد عملاً سينمائيًا كل أسبوع، لكن يمكنك أن تبحث طويلاً حتى تجد عملا جيدًا تشاهده فى عطلة نهاية أسبوع سعيدة، ومن خلال هذا التقرير، نرشح لك 5 أفلام من الأعمال المرشحة لجائزة أوسكار أفضل ممثلة، والتى يمكنك الاستمتاع بمشاهداتها قبل معرفة النجمة الفائزة بجائزة أفضل ممثلة في حفل جوائز السينما الأضخم المقرر إقامته في 13 مارس الجارى.

 

كيت بلانشيت ("Tár")

تدور الأحداث في عالم الموسيقى الكلاسيكية، حيث يسلط العمل الضوء على ليديا تار، والتي تعتبر واحدة من أعظم الملحنات، وتعد المرأة الأولى التي تتولى مهمة موسيقار لأوركسترا ألمانية كبيرة.

فيلم Tár
فيلم Tár

 

آنا دي أرماس ("Blonde")

ويستند فيلم "Blonde" إلى رواية جويس كارول أواتي التي تحمل الاسم عينه، والتي تتناول قصة حياة مونرو من وجهة نظر نورما جاين بيكر، الاسم الحقيقي لمارلين، مرورًا بالعديد من المواقف التي صنعت منها أيقونة في الجمال والفن.

Blonde
Blonde

 

أندريا ريسبورو ("To Leslie")

استنادًا إلى أحداث حقيقية، يدور العمل حول أم عزباء تعيش في غرب تكساس تفوز باليانصيب فتنفق المال بأكمله، ومع تدهور الأمور تسعى لإعادة بناء حياتها والعثور على الخلاص.

To Leslie
To Leslie

 

ميشيل ويليامز ("The Fabelmans")

تستند الأحداث إلى طفولة ونشأة (ستيفن سبيلبرج) بعد الحرب العالمية الثانية في ولاية أريزونا، من سن السابعة إلى الثامنة عشر. حيث يكتشف شاب يدعى (سامي فابلمان) سر محطمًا عن عائلته، ويستكشف كيف تتمكن الأفلام من إدراك حقيقة الآخر وحقيقة أنفسنا.

The Fabelmans
The Fabelmans

 

ميشيل يوه ("Everything Everywhere All at Once")

تتورط مهاجرة صينية مسنة في مغامرة مجنونة، حينما تكتشف أنها وحدها من يستطيع إنقاذ العالم من خلال اكتشاف العوالم الأخرى الموازية لعالمها.

Everything Everywhere All at Once
Everything Everywhere All at Once

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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