شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى بدر يصور المشاهد الأخيرة من مسلسل "جعفر العمدة" فى وسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صور الفنان مجدى بدر عدد من المشاهد الأخيرة بمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضلن، وذلك في منطقة وسط البلد، وتحديداً منطقة الوايلى، وجمعت المشاهد محمد رمضان ومجدى بدر وإيمان العاصى، بالإضافة إلى عدد من الممثلين، ومن المقرر أن ينتهى بدر من تصوير مشاهده كاملا خلال الأيام المقبلة، حيث يتبقى له عدد قليل من الأيام .

وصور فريق العمل بقيادة المخرج محمد سامى في عدة مناطق وبلدان متفرقة، حيث بدأ التصوير في مدينة الإسكندرية، واتجه بعدها إلى مشاهد داخل المحاجر ثم تصوير في لبنان استغرق التصوير هناك لمدة 8 أيام كاملة، ثم استكمل التصوير في القاهرة حتى الآن بالاضافة إلى ديكور مدينة الإنتاج الاعلامى.



مجدى بدر

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنه، عماد صفوت، دعاء حكم ،أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.