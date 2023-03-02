شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب ضيفة شرف فيلم "هارلي" بطولة محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة مى كساب ضيفة شرف فيلم " هارلى " بطولة الفنان محمد رمضان الذى بدأ منذ أيام تصوير أول مشاهده بأحد المستشفيات، وشارك رمضان في أول أيام التصوير كل من النجم محمود حميدة ومي عمر، وهو من إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك.

يذكر أن الفنانة مى كساب، قالت لـ ”الخليج 365”، إنها يتبقى لها 3 أيام تصوير وتنتهى من تصوير مشاهدها فى مسلسل جعفر العمدة، وأشارت إلى أنها حزينة لوداع اللوكيشين التى كانت قد قضت فيه أيام جميلة لم تشعر فيه بالإرهاق أو الزهق وأعربت عن سعادتها للتعاون مع فريق عمل المسلسل هذا العام بصفة عامة وبصفة خاصة توجه شكرها للفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامى على التعاون المثمر، وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور فى كل مكان.

وأكدت مى كساب "نعمل على الانتهاء من المسلسل قبل شهر رمضان حتى لا يرهق أحد، وأعد الناس بأن يروا مسلسلا مختلفا بشكل كبير وسعيدة بهذه التجربة، وانتظرونى فى رمضان".

وروجت الفنانة مي كساب لدورها في مسلسل "العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، إذ أنها تجسد دور زوجته الأولى "ثريا" خلال أحداث العمل

وما زال محمد رمضان يصور مشاهد مسلسله "جعفر العمدة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج ميديا هب، حيث يصور المخرج محمد سامى عدة مشاهد في ديكور منزل حعفر العمدة – محمد رمضان، ويشارك في التصوير زوجاته مى كساب، ومنة فضالى، وإيمان العاصى، بالإضافة إلى والدته هالة صدقى وعصام السقا، ومن المقرر أن يستمر التصوير داخل الديكور لمدة أسبوع كامل .