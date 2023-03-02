شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تفاصيل الدورة الـ 24 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة تفاصيل الدورة الـ24 المقبلة، اليوم الخميس في مؤتمر صحفي.

ومن المقررأن يعقد المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسماعيلية الساعة الـ 2 ظهرا بالمجلس الأعلى بدار الأوبرا المصرية، فيما تقام الدورة المقبلة فى الفترة من 14وحتى 20 مارس الجاري.

ومن المقرر أن يعلن الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان بحضور عدد من مسئولى وزارة الثقافة وعدد من السينمائيين وممثلى الصحافة والقنوات التلفزيونية كافة التفاصيل التى تشهدها الدورة المقبلة.

جدير بالذكر أن الدورة الـ ٢٤ للمهرجان تحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

الملصق الدعائي لمهرجان الإسماعيلية

وأعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية والقصيرة عن التصميم الجديد لبوستر الدورة الرابعة والعشرين من تصميم الفنان التشكيلي الكبير أحمد اللباد

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في تصميم راق وبسيط يعبر اللباد عن التزاوج الفريد ما بين المدينة المائية البرتقالية الهادئة سماوية الإضاءة.. التي تحتضن النشاط الرفيع السينمائي النوعي.. وطيور النورس الرمز العالمي للسواحل العامرة الآمنة، وعن خير الماء، وعن آلات العرض السينمائي الكلاسيكية، ببكراتها المعروفة التي تصبح قوارب عائمة، وتتخذ شكل مرابط البواخر والقوارب المنصوبة على الضفاف، في ممرات مائها رقراق عن المياه التي تربط العالم، وتقرّب ثقافاته، وعن السينما التي تحتفي بفكرة المشهد.



مهرجان الاسماعيلية ملصق دعائي

جدير بالذكر أن الدورة الـ 24 للمهرجان تحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

والمهرجان يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويترأس الدورة الـ ٢٤ للمهرجان الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١ .