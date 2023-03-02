شكرا لقرائتكم خبر عن 64 عامًا على عرض فيلم "حسن ونعيمة".. انطلاق سعاد حسنى للشهرة والأضواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الخميس، 64 عامًا على عرض فيلم " حسن و نعيمة" والذى طرح فى 2 مارس 1959، ويعد الفيلم الانطلاقة الحقيقية للنجمة الراحلة سعاد حسنى للشهرة والأضواء.

وفيلم حسن و نعيمة بطولة سعاد حسنى ومحرم فؤاد، محمود السباع، وداد حمدى، محمد وفيق وحسين البارودى تأليف عبد الرحمن الخميسى وإخراج هنرى بركات.

تدور قصة الفيلم حول نعيمة ابنة الحاج متولى، الذى يسعى دائما لاقتناء الأرض والمال، والذى يطمع عطوة فى الزواج منها لجمالها وثرائها، ولكنها ترفض لحبها لحسن المغنواتى، الذى يرفض والدها أن تتزوج منه لفقره، فتهرب نعيمة للزواج من حسن.

والفيلم كان بداية تألق سعاد حسنى، وعندما شاهدها المخرج هنرى بركات، قرر ضمها لطاقم فيلمه الشهير "حسن ونعيمة فى" دور نعيمة عام 1959، الذى كانت بمثابة البداية الحقيقة لحياتها الفنية.

انطلقت سعاد حسنى للشهرة والأضواء من خلال فيلم "حسن ونعيمة" ثم توالت الأدوار عليها فى الكثير من الأفلام من بينها "صغيرة على الحب، الزوجة الثانية، شفيقة ومتولى، أميرة حبى أنا"، ويعتبر فيلم "خلى بالك من زوزو" من أشهر أفلامها لدرجة أن الكثير أطلقوا عليها اسم "زوزو".