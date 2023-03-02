شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. "علاقات خطرة" على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض غداً الخميس الموافق 2 مارس ، مسرحية " علاقات خطرة " على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، في حفلتين متتاليتين، الأولى في تمام الساعة السادسة والنصف ، والثانية في تمام الساعة الثامنة والنصف ، "علاقات خطرة" عن الكتاب الأكثر مبيعًا والذي يحمل نفس الاسم للطبيب النفسي محمد طه، والعرض تأليف وإخراج مايكل مجدي.

عرض " علاقات خطرة " يناقش مشاكل غاية فى الأهمية للمجتمع، فهو يركز بشكل كبير جدًا على فكرة علاقة الآباء بالأبناء، بالإضافة إلى توضيح معنى العلاقات الخطرة، وتأثيرها نفسيًا ومجتمعيًا على حياتنا، وأن هناك أشياء بسيطة تحدث فى الطفولة قد لا يلتفت لها الأهل، ولكن تأثيرها على الأبناء كارثى بشكل كبير جدًا.

الجدير بالذكر أن "علاقات خطرة" قد حصد العديد من الجوائز منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل عرض جماعي من المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الخامسة عشرة، كما حصل أيضًا على جائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان "آفاق مسرحية" في دورته الثامنة والمهداة إلى النجم الراحل "فريد شوقي"، وحصد العرض أيضًا جائزة أفضل عرض أول لمسابقة العروض الطويلة، وأفضل تميز في التمثيل كيرلس ناجي ونادية نبيل، كما حصل مخرج العرض مايكل مجدي على جائزة أفضل إخراج.

العرض المسرحي "علاقات خطرة" بطولة تمثيل باخوم عماد وجورج اشرف وكيرلس ناجي ويوسف جرجس وغبريال رأفت وجوزيف مجدي ويوسف سليم ومينا مجدي ومايكل ميخائيل وجوزيف مجدي ومينا خليل وكيرلس عاطف وريمون منير ودميانه جمال ويوستينا رفعت ويوستينا هاني وماري روماني وماري صموئيل ونادية نبيل وجورجيت عزت وجونير كرم وإضاءة ابو بكر الشريف وتنفيذ إضاءة بيبو فيكتور وتصميم ديكور مصطفى التهامي ومساعد ديكور مارينا اكرم ودعاية كريستين ميشيل وسمير عطية ومكياج ماري روماني ومساعدي الاخراج جورج صبحي وفادي طارق وشريف صفوت ومخرج منفذ مينا مجدي ورئيس الفريق بيتر وليم.