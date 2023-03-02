شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى: مسلسل "ضرب نار" شىء مختلف على مستوى راقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان ماجد المصرى، حول مسلسل "ضرب نار"، وقال: سنقدم شئ مختلف على مستوى راقى من جميع العناصر، موضحا أن دوره "زيدان" هو من مناطق شعبية عمل لنفسه كيان ووصل بسرعة وأصبح رجل أعمال، وبنى نفسه بنفسه.

وأضاف ماجد المصرى وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة "dmc"، إن العمل شدنى لأشياء كثيرة، منها مشاركة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وهم ذو شعبية كبيرة، وعلاقتى بهم لطيفة، كما أن الشركة المنتجة موفرة إنتاج على أعلى مستوى، والشخصية مختلفة.

وذكر ماجد المصرى أن المصريين ينتظرون منى دائما دور الشر، لكن الشخصية فى هذا المسلسل مختلفة، وسينتهى التصوير فى رمضان، لافتا إلى أ جميل مصطفى مخرج واعد، وكلنا نتحد لخروج عمل متميز.