شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ريتشارد جير تؤكد أن صحته بدأت في التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحد المقربين من الممثل العالمى ريتشارد جير، أنه بدأ يتعافى بشكل جيد من نوبة التهاب الرئوي التي أصيب بها، حيث تم نقل الممثل الأمريكي البالغ من العمر 73 عامًا إلى المستشفى للتعامل مع المرض بينما كان هو وعائلته في المكسيك للاحتفال بعيد ميلاد زوجته أليخاندرا سيلفا الأربعين، في حين لم يتم الكشف عن تفاصيل شدة نوبة الالتهاب الرئوي التي أصيب بها جير، ألا أن زوجته أليخاندرا أعلنت أنه تعافى وخرج من المستشفى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



ريتشارد جير

أوضحت أليخاندرا من خلال حسابها على موقع الصور إنستجرام أن كلاً من ريتشارد وطفلهما الأصغر جيمس أصيبوا بالتهاب رئوي أثناء الرحلة بينما أصيب سيلفا وطفلهما الآخر ألكساندر بالتهاب الجيوب الأنفية والتهابات الأذن، وأكدت سيلفا قائلة"الآن نحن جميعًا على ما يرام وتعافى تمامًا تقريبًا، وبدأنا في العودة إلى حالتنا الطبيعية".

اشتهر ريتشارد جير بأدواره في Pretty Woman و Primal Fear و Runaway Bride، لعب دور البطولة مؤخرًا في الكوميديا الرومانسية Maybe I Do إلى جانب ديان كيتون وسوزان ساراندون وإيما روبرتس ولوك براسي، وصدر هذا الفيلم في يناير 2023.

وتدور قصة الفيلم Maybe I Do في أجواء رومانسية كوميدية، حول ميشيل وألين اللذان يجسدهما إيما روبرتس ولوك براسي، اللذان قررا، بعد خلاف أخير، اتخاذ خطوة الزواج، ودعوة والديهما لتناول العشاء، لكن تأخذ الدعوة منعطفًا جذريًا، خاصة وأن العائلتين، الذين يؤدي أدوارهم ديان كيتون، وريتشارد جير، وسوزان ساراندون، وويليام ميسي، يعرف كل منهما الأخر بالفعل من خلال بعض التعاملات السابقة، ومع تطور الأمور نحو الأسوأ، يجب على الوالدين المساعدة في نصيحة الزوجين الشابين أثناء محاولتهم إخفاء أسرارهم عن بعضهم البعض.