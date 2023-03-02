شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز مخيون: مسلسل سوق "الكانتو" يتحدث عن فترة الأربعينيات وكفاح رجل صعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان عبد العزيز مخيون، إن مسلسل سوق "الكانتو" من تأليف هانى سرحان، مشيرا إلى أنه مسلسل اجتماعى تاريخى وطنى، يتحدث عن فترة الأربعينيات فى مصر وكفاح رجل جاء من الصعيد بنى نفسه بنفسه ولديه أوبناء وأحفاد.

وأضاف عبد العزيز مخيون خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، على القناة الأولى المصرية، أن البطل وهو انا يدخل فى صراعات فى السوق وله ابن يدعى "طه" مقرب له، والذى سيترك السوق خلال الحلقات ويذهب للإسكندرية ويدخل فى مغامرات.

أوضح الفنان عبد العزيز مخيون، أن مسلسل سوق "الكانتو" يقدم فكرة فى وقت الاحتلال البريطانى، لافتا إلى أنه سيقوم بتصوير حلقة من المسلسل غدا فى مسجد السلطان حسن.