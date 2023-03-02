بعد نجاح 2020.. قصي خولي ونادين نسيب نجيم معا مجددا في رمضان 2023 بـ “واخيرا”

كتب امير فتحي في الخميس 2 مارس 2023 02:51 صباحاً - طرحت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، البوستر الرسمي لمسلسلها الدرامي الجديد “وأخيرا” المقرر عرضه في دراما رمضان 2023.

ونشرت نادين نسيب نجيم، البوستر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “جاهزين.. قصة حب وحرية، بين الحب والوجود”.

وظهرت نادين نسيب نجيم، على بوستر المسلسل وجها لوجه مع الفنان السوري قصي خولي الذي تعيش معه قصة حب من نوع خاص.

مسلسل”وأخيرا” يعرض في شهر رمضان 2023، على منصة شاهد وعدد من القنوات العربية، وعدد الحلقات 15 حلقة.

المسلسل من بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، إبراهيم الحجاج، فايز بن جريس وغيرهم من النجوم، ومن إنتاج صادق الصباح، ومن إخراج أسامة الناصر.

“وأخيرا” مسلسل اجتماعي ويتضمن عناصر التشويق والإثارة، وتدور أحداثه حول بطلة المسلسل “نادين” التي تقوم بدور سيدة قوية ومشهورة، تمتلك ماضي مخيف تخفيه عمن حولها، حتى لا يعرفون كيف وصلت إلى ما هي عليه الأن.

ويأتي مسلسل “واخيرا” لنادين نسيب نجيم وقصي خولي بعد نجاحهما في مسلسل 2020 الذي تم عرضه في رمضان الماضي وحقق نجاحا وانتشارا كبيرا.