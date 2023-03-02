ياسمين الخطيب تتوسط ملكات جمال روسيا واوكرانيا!

كتب امير فتحي في الخميس 2 مارس 2023 02:51 صباحاً - نشرت الاعلامية والكاتبة المصرية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها تتوسط ملكة جمال روسيا وملكة جمال اوكرانيا من كواليس مشاركتهما في ”Miss Eco International”.

وعلقت ياسمين الخطيب على الصورة كاتبة: “‎مع ملكة جمال روسيا وملكة جمال أوكرانيا، اللتان تجمعهما صداقة لا تعترف بالحرب!”.

وأعلنت إدارة مسابقة ”Miss Eco International”، انضمام الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب إلى لجنة تحكيم الحفل النهائي التي ستضم عدد من المتخصصين في الموضة والجمال.