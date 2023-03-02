كتب امير فتحي في الخميس 2 مارس 2023 02:51 صباحاً - نشرت الاعلامية والكاتبة المصرية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها تتوسط ملكة جمال روسيا وملكة جمال اوكرانيا من كواليس مشاركتهما في ”Miss Eco International”.
وعلقت ياسمين الخطيب على الصورة كاتبة: “مع ملكة جمال روسيا وملكة جمال أوكرانيا، اللتان تجمعهما صداقة لا تعترف بالحرب!”.
وأعلنت إدارة مسابقة ”Miss Eco International”، انضمام الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب إلى لجنة تحكيم الحفل النهائي التي ستضم عدد من المتخصصين في الموضة والجمال.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين الخطيب تتوسط ملكات جمال روسيا واوكرانيا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.