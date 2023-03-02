بيان من mbc يحسم الجدل حول مسلسل معاوية.. فماذا جاء فيه؟

كتب امير فتحي في الخميس 2 مارس 2023 02:51 صباحاً - أصدرت مجموعة “mbc”، بيانا نفت فيه التصريحات المتداولة التي تنسب إليها، بشأن مسلسل “معاوية”، وأكدت أنه لا علاقة لها بها تمامًا، ولم تصدر عنها.

وأفادت المجموعة في بيان أن “الخطابات التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام باعتبارها صادرة عن بعض أو إحدى قنوات أو منصات MBC بخصوص مسلسل (معاوية)، مزوّرة ولا أساس لها من الصحة”.

وأكدت القناة أن “تلك الخطابات التي تحمل شعارات (MBC) هي خطابات مزورة لا أساس لها، وتنتحل صفة المجموعة، لذا فإن كل من يتناقلها أو يروّج لها، عن قصد أو عن غير قصد، سيضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية أصولًا”.

ولفتت إلى أن “مسلسل (معاوية) ما زال قيد التحضير إنتاجيًا وفنيًا، وسيتم الإعلان عن موعد عرضه بمجرّد أن يصبح جاهزًا”.

وشددت على أن “البيانات المتعلقة بالمجموعة هي تلك التي تصدر رسميًا عنها وتُوزّع عبر مكتبها الإعلامي من مقرّها الرئيس (MBC Press Office)، وأن المصدر الوحيد الموثوق للمعلومات المتعلقة بإنتاجات (MBC) وعروضها وجداولها البرامجية ومحتواها الإعلامي هو شاشات (MBC) ومنصاتها وصفحاتها الرسمية”.

وكانت بيانات منسوبة لمجموعة (MBC) قد انتشرت في الآونة الأخيرة، وأعلنت منع بث مسلسل “معاوية” استجابة لمطالب هيئة الإعلام والاتصالات العراقية.