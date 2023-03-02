شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف رضا يسأل متسابق الدوم محمد إبراهيم: ليه فكرت تشتغل بالتقنيات الصعبة دى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم متسابق الدوم محمد إبراهيم بورتريه للفنان كريم عبد العزيز بتقنية الأركيت، وذلك خلال مسابقة الفن التشكيلي بالموسم الثاني من البرنامج، وعلق الفنان أشرف رضا عليه متسائلاً: "ليه فكرت تشتغل بالتقنيات الصعبة دي؟" كما تساءلت تريز أنطوان عن سبب اختياره للفنان كريم عبد العزيز، وجاء رده أنه يحبه وهو كان عضو لجنة تحكيم الدوم الموسم الماضي.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.