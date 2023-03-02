شكرا لقرائتكم خبر عن ألفت عمر زوجة عمرو عبد الجليل في فيلم "بعد الشر " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة ألفت عمر تصوير مشاهدها في فيلم " بعد الشر " بطولة على ربيع ، وتجسد دور زوجه الفنان عمرو عبد الجليل وتتمرد عليه وتسبب له العديد من الأزمات.

فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرينز

وبدوره حرص المخرج أحمد عبد الوهاب أن يبدأ تصوير الفيلم مبكراً من أجل الانتهاء منه في فترة وجيزة، خاصة أن الشركة المنتجة للعمل ترغب في طرحه خلال موسم عيد الفطر أو الأضحى بأقصى تقدير.

يذكر أن الفنانة ألفت عمر تواصل أيضا تصوير مشاهدها فى مسلسل "سره الباتع" إخراج خالد يوسف، حيث إنها تجسد دور شقيقة الفنان أحمد وفيق التى تسبب له الكثير من المشاكل وتحول حياته الى جحيم، ولقد كشف المخرج خالد يوسف، عن بوسترات مسلسل "سره الباتع" الذى يخوض به السباق فى دراما رمضان 2023، ويعرض على قناة ON، ووصل عدد البوسترات إلى 47 بوسترا، وهو من بطولة أحمد فهمى وريم مصطفى وأحمد السعدنى وحنان مطاوع وغيرهم.

مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال،

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل هالة صدقى، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.