شكرا لقرائتكم خبر عن الدوم يعرض قصة حياة عبد الهادى الجزار خلال مسابقة الفنون التشكيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج الدوم خلال مسابقة الفنون التشكيلية قصة حياة الفنان عبد الهادي الجزار، حيث كان شط إسكندرية مصدر إلهامه، وعندما انتقل للقاهرة خاصة حى السيدة زينب تأثر بالفقراء هناك وبدأ يرسمهم، وفاز بجائزة عن تلك الرسومات في مدرسته، وبعد ذلك التحق بكلية الطب ولكنه تركها والتحق بكلية الفنون الجميلة، كما درس بعدها في معهد الآثار، وسافر إلى إيطاليا في منحة دراسية ودرس في أكاديميات الفن فى إنجلترا وفرنسا وإيطاليا، وأتقن العديد من اللهجات، وسجل اسمه في الموسوعات العالمية، وحصل على العديد من الجوائز، وتوفى وهو فى الـ40 من عمره.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.