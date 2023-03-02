شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية ينتهى من تسجيل أغنية جديدة بإمضاء أحمد حسن راؤول وعماد كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب محمد عدوية مع الشاعر أحمد حسن راؤول والملحن عماد كمال، فى أغنية جديدة من توزيع رامي نوار، وهندسة الصوت المهندس خالد رؤوف، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة بعد انتهائه من تسجيلها.

وكان النجم محمد عدوية طرح أغنية جديدة تحمل اسم "قفلوا علينا الباب" عبر موقع يوتيوب، وأعلن عدوية أن الأغنية إهداء خاص للفنان أحمد عصام، وذلك بمناسبة حفل زفافه الذي أقيم منذ أيام، وحضره معظم نجوم الفن والغناء.

وأكد مؤخرًا محمد عدوية أنه سيقاضي منتحل شخصيته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قام شخص بانتحال حساب باسمه، مشيرًا إلى أنه لايملك سوى صفحات رسمية باسمه.

وأضاف محمد عدوية أن الفنان أحمد عدوية بخير وسيظهر معه خلال الفترة المقبلة في لايف على صفحته الرسمية ليطمئن الجمهور وأنه بحالة صحية جيدة.