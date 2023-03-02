شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما يقدم أغنية "مسافر انت" مع لينا شماميان بتقنية Dolby Atmos والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المؤلف الموسيقى هشام خرما أغنية "مسافر أنت" في تعاونه الأول مع المطربة لينا شماميان وذلك على موقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، الأغنية من كلمات لينا شماميان، تلحين هشام خرما ولينا شماميان، توزيع هشام خرما.

ويقدم هشام خرما من خلال أغنية "مسافرٌ أنت" تقنية Dolby Atmos ، ليكون أول مؤلف موسيقى يخوض هذه التجربة، وقد تم العمل على الأغنية لمدة 3 شهور، واكد هشام خرما أنه تحمس للتعاون مع لينا شماميان، لأن صوتها مختلف وطربي، موضحاً:"ساعدني استخدامي لتقنية Dolby Atmos في إني أعمل موسيقى إلكترونية مجسّمة، وده هيخلّي المستمع يشعر وكأنه جزء من الاغنية، وأضاف خرما "والفترة الجاية هيكون فيه تجارب مختلفة، وهيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا".

وصرّحت لينا شماميان فيما يتعلق بتعاونها مع هشام خرما قائلة: "(مسافر أنت) هي دعوة لإصغائنا لصوت الشغف والحياة فينا، عسانا نبقيه متقدا، حيا، ساعيًا للأمام دائمًا حتى ولو أبطَأنا السير أو غيرت الظروف اتجاهاتنا. نعم، يحق لنا جميعًا أن نتعب ونتوقف قليلًا... لكن لا بدّ لنا بعدها من متابعة المسير، العمر مدار ... فعلامَ الانتظار؟"

وأحيا هشام خرما في مؤخراً حفلاً موسيقياً على مسرح دار أوبرا الإسكندرية وقدم فيه مجموعة من مؤلفاته الخاصة التي تدمج الآلات الشرقية والغربية منها أندلس، فيرست ڤواياچ، كون، هوب، ڤالي اوف ذا كينجز، الحكاية، كويست، الايمان والعصر، مراكش، بداية، اليقين، الغروب، لوست فييت والنهاية إلى جانب لحن حلوة بلادي لبليغ حمدي.

يشار إلى أن الفنان هشام خرما عازف بيانو ومؤلف وموزع موسيقي، قدم العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الاماكن الثقافية، وضع العديد من الالحان الدعائية وشارك في أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين منهم هشام الجخ هاني عادل وبشرى.