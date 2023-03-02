شكرا لقرائتكم خبر عن "المهن السينمائية" تنعى الدكتور سمير قاسم زوج الإعلامية الكبيرة سوزان حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الدكتور سمير قاسم زوج الإعلامية الكبيرة سوزان حسن الذى وافته المنية مساء اليوم الأربعاء، فى بيان جاء فيه: "بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

سوزان حسن عملت كمذيعة وسافرت إلى لندن للحصول على الدكتوراه، وعادت للعمل ببرنامج لقاء الأجيال واستمر 10 سنوات كاملة، كما قدمت برنامج "صباح الخير يا مصر" .

وتولت فى عام 2002 منصب نائب رئيس القناة الأولى، واستمرت حتى 2005، وتولت فى 2005 رئاسة التليفزيون واستمرت 4 سنوات، وعُينت عضوا منتدبا بمدينة الإنتاج الإعلامي.