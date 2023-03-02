شكرا لقرائتكم خبر عن "الحمد لله".. آخر أغاني "شارموفرز" من ألبوم" كرفان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت فرقة شارموفرز أغنية "الحمد لله" وهى الأغنية السابعة والأخيرة من ألبومها الجديد "كرفان"، الذى بدأت فى طرح أغنياته مع انطلاق العام الجديد، وفى هذا الألبوم قدمت شارموفرز لمحبيها ومتابعيها، مجموعة متنوعة من الأغنيات، تحتوى كل أغنية على قصة مترابطة ومتواصلة.

أغنية " الحمد لله" دارت فكرتها فى إطار إنسان يحمد الله على تخطيه مرحلة صعبة فى حياته، حتى وصل إلى طريق النجاح، وراحة البال.

أغنية " الحمد لله " كلمات وألحان أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع محمد العرقان - محمد الفاره- عادل محمد، ومن إنتاج فريق شارموفرز.. تقول كلمات " الحمد لله ":..

كتير مع نفسى بفكر هقدر ولا لا و اما مفكرش بعدى الصعب

فاتح صدرى و وخدانى الجلاله و مبستهترش مبتكلمش كتير

الحمدلله الحمد الحمد لله

اهلى راضيين عليا

الحمدلله الحمد الحمد لله

مش خايف من الجاى

دلوقتى بنام مش زى زمان ايام كنت اسهر

كانوا يحكولى عن الاحلام

ذكريات فى دماغى بحكى و مش ندمان

اتعلمت و بدأت افهم راحة البال

العين كانت بتلاغى بس القلب باكى

و البال مش رايق بس عامل فيها هادى