شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد عبد العزيز: مسلسل "سره باتع" عمل ضخم وشخصيتى فيه قد تصدم الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد عبد العزيز إنه تم تأجيل مسلسل "آخر الزمان" بعد شهر رمضان، ولفت أحد أبطال مسلسل "سره باتع"، إلى أن المسلسل قصة الدكتور يوسف إدريس عمل كبير وضخم يتناول أحداث فى العصر الحديث والقديم ما بين عام 2011 و 20212 و2013، وزمن الحملة الفرنسية على مصر 1798، والربط بين الزمنين.

وأضاف أحمد عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة "dmc"، أن السيناريست خالد يوسف قام بربط المسلسل بشكل جميل ومشوق سيعجب المشاهدين، لافتا إلى أن أكثر شئ شدنى هو الربط بين الزمنين والحبكة الدرامية والذى يتميز بالدقة ودروس التاريخ القديمة والحديثة، والتاريخ فيه يعيد نفسه.

أوضح أحمد عبد العزيز أخشى أن تكون شخصية الحاج "شهاب" صادمة للجمهور لأنها مختلفة بنسبة 180 درجة عن الشخصيات المتعود الجمهور أن يرانى فيها، مؤكدا أن الشخصية مختلفة عما قدمته فى أى دور سابق، وسيتم الإنتهاء من التصوير قبل شهر رمضان، ويتبقى لى أقل من 20% من العمل وسيتم استئناف تصويره الأسبوع المقبل.