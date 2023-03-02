بعد طلبها الطلاق.. من هي هبة عبوك زوجة أشرف حكيمي؟

كتب امير فتحي في الخميس 2 مارس 2023 12:54 صباحاً - أثارت هبة عبوك زوجة المغربي أشرف حكيمي الجدل بعد الاعلان عن بدئها بإجراءات الطلاق عقب اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل فتاة في باريس.

من هي هبة عبوك؟

.هبة عبوك هي ممثلة و عارضة أزياء من أصول تونسية وليبية وكانت قد شغلت السوشيال ميديا بجمالها.

تُعرف باسم هبة أبوك ، لكن اسمها الحقيقي هبة أبو خريص بن سليمان ، هي ممثلة إسبانية من اصول تونسية وليبية.

ولدت هبة عبوك في مدينة مدريد الإسبانية في 30 أكتوبر 1986 ، حيث تبلغ من العمر سبعة وثلاثين عامًا أي انها تكبر حكيمي بـ 12 عاما.

وكان حكيمي قد تعرف على هبة عبوك عام 2018 في المانيا أثناء فترة لعبه لفريق بوروسيا دورتموند ثم تزوجا عام 2020 وقد رزقا بطفلان.