صابر الرباعي يطرح أغنيته الجديدة «يا واحشنا»

طرح النجم صابر الرباعي أغنيته الجديدة "يا واحشنا"، وذلك عبر قناته بموقع يوتيوب.الأغنية من كلمات عمر الكندري وألحان إبراهيم الغانم، وهي أغنية تنتمي للأعمال الرومانسية التي اشتهر بها الرباعي. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : صابر الرباعي يرد على شائعة وفاته ويؤكد أنها "أخبار سخيفة" صابر الرباعي يرد على شائعة وفاته إثر حادث مروري

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