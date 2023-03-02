شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "نبيل الجميل" لـ محمد هنيدى يتخطى الـ33 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصد فيلم نبيل الجميل أخصائى تجميل بطولة النجم محمد هنيدى إيرادات بلغت 64,184 ألف جنيه ليلة أمس الثلاثاء، لتتخطى إيراداته الـ 33 مليونا و276 ألف جنيه منذ انطلاق عرضه يوم 28 ديسمبر الماضى

فيلم "نبيل الجميل أخصائى التجميل" بطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

وكان النجم محمد هنيدى قد كشف تفاصيل العمل خلال بث مباشر عبر "فيس بوك" قائلًا "أنا حبيت شخصية دكتور التجميل وحبيت ألعبها لأنه بيتعرض لمواقف كتيرة ودا اللى يهمنى بالنسبة للكوميديا".

وتابع: "وعلى مستوى الحياة فيه ناس كتيرة محتاجة تعمل تجميل من جوا كمان مش من برا بس، فمعنى الفيلم بسيط وجميل، وكل الكرو اجتهد بداية من المخرج والمؤلفين والنجوم المشاركين، الفيلم الهدف الأول منه الضحك وإحنا بنكتبه، نوينا كوميديا هنشوفها من خلال المواقف مش بس إفيهات ملهاش لازمة".

ويعرض حاليًا في دور السينما بجوار "نبيل الجميل أخصائي تجميل" فيلم "شلبى" بطولة النجمين كريم محمود عبد العزيز وروبى، كما يعرض فيلم "أخى فوق الشجرة" بطولة النجم رامز جلال ونسرين طافش وحمدى المرغنى وآخرون، إخراج محمود كريم، وكذلك "المطاريد" بطولة أحمد حاتم وتارا عماد، و"اتنين للإيجار" بطولة بيومى فؤاد ومحمد ثروت.