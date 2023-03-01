شكرا لقرائتكم خبر عن نهال نبيل تطرح أغنيتها الجديدة "بيعدل مزاجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة نهال نبيل أغينتها الجديدة " بيعدل مزاجى " التي تعاونت فيها مع محمد مصطفى مالك وألحان وتوزيع وماستر دكتورخالد نبيل وقامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب ومن إخراجها.

وكانت نهال نبيل طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "شاى زردة"، كلمات محمود سليم، وألحان جابر جمال، وتوزيع موسيقي تيام طارق، مكس المهندس محمد جودة، وقامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب، وأخرجها محمود طارق

نهال نبيل



نهال نبيل نهال نبيل



نهال نبيل نهال نبيل

كانت آخر أغانى المطربة نهال نبيل، بعنوان "الله كاتب لى"، من كلمات "يم"، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ومن إخراج نهال نبيل، وظهرت في الفيديو كليب بلوك جديد، كما قدمت أغنية فيلم "الكاهن"، مع الرابر محمود عزب موكا، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع خالد نبيل، وكلمات صابر كمال.

فيلم الكاهن بطولة إياد نصار، درة ، فتحي عبد الوهاب، حسين فهمي، محمود حميدة، جمال سليمان ونخبة من نجوم الوطن العربي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وإنتاج زكى حسنين.