فنانة شهيرة: “رفضت مسلسل “أزمة منتصف العمر” 3 مرات”

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مارس 2023 05:44 مساءً - كشفت الفنانة الشابة رنا رئيس عن رفضها المشاركة في مسلسل “أزمة منتصف العمر” 3 مرات في البداية قبل انضمامها له بعد ذلك، كاشفة عن السبب وراء هذا الرفض .

قالت رنا رئيس خلال استضافتها في برنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض أن المسلسل كان يتم تصويره خارج مصر وهو الأمر الذي لم تعتاد عليه .

تابعت: “كان في لبنان وأنا عمري في حياتي ما قعدت المدة الطويلة دي برة مصر، ومش هعرف اخد ماما بس بردو سافرت مع حد من العيلة بنت خالتي” .

استطردت: “متعودتش أكون لوحدي، بحب دايما أحس إن أنا محمية وفي أمان وفي وسط أهلي لو حصل أي حاجة” .

وأشارت رنا رئيس إلى أن الفنانة ريهام عبد الغفور هي من أقنعتها بالمشاركة في المسلسل بعد تواصلها مع والدتها، وحديثها معها عن فكرة المسلسل وأهمية دورها .

أضافت عن دعم أبطال العمل لها قائلة: “ريهام عبد الغفور وكريم فهمي وكريم العدل وعمر السعيد وهند عبد الحليم حسسوني إن أنا وسط عيلتي وبجد مكنتش خايفة” .