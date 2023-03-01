شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوسترات الفردية لأبطال مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة" البوسترات الفردية لأبطال العمل المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2023 على شاشة قناة "الحياة" ومنصة watch it الإلكترونية، بعد طرح البوستر الرسمي خلال الأيام الماضية.

يسرا

مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة" تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وهو من بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له، إيمان السيد، محمد أوتاكا، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.

وتخوض النجمة يسرا في المسلسل تجربة درامية جديدة ومختلفة من خلال رحلة مليئة بالإثارة والمفاجآت الكوميدية، إذ تعود دكتورة الإعلام سميحة جاهين السويسى (يسرا) إلى مصر قادمة من الخارج، للبحث عن هوية عائلة تقتلع من جذورها، وتعيد بناء نفسها ومع كل خطوة تكتشف الكثير والكثير من الأسرار العائلية.



شيماء سيف

يذكر أن يسرا قدمت فى رمضان الماضى مسلسل "أحلام سعيدة" وشارك فى بطولته غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

محمد أوتاكا



إيمان السيد



آدم الشرقاوي



مايان السيد