شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر فرهادي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان لكسمبورج وأحمد شوقي للجنة تحكيم النقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان مدينة لكسمبورج السينمائي الدولي عن تفاصيل الدورة الثالثة عشر من المهرجان، والمقامة في الفترة بين 2 و12 مارس وقد وقع اختيار المهرجان على الناقد السينمائي أحمد شوقي ليرأس لجنة تحكيم الإتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) التي يستضيفها المهرجان للمرة الأولى، بينما يرأس المخرج الإيراني الكبير أصغر فرهادي لجنة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان.

المهرجان الذي تستضيفه عاصمة دولة لكسمبورج سنويًا منذ عام 2011 يمتاز بطابعه الشبابي والإقبال الجماهيري الكبير على أنشطته، ويستضيف المهرجان للمرة الأولى لجنة تحكيم الإتحاد الدولي للنقاد، وتضم اللجنة أحمد شوقي، رئيس جمعية نقاد السينما المصريين ونائب رئيس فيبريسي، بجانب الناقدة المقدونية مارينا كوستوفا والناقد جيف شينكر من لكسمبورج.

لجنة تحكيم المسابقة الدولية يرأسها المخرج الإيراني الكبير أصغر فرهادي، بعضوية كل من الممثلة الفرنسية أجاث روسيل التي حصل فيلمها "تيتان" على السعفة الذهبية لمهرجان كان 2022، ومواطنها الممثل نيلز شنايدر الذي ترشح لجائزة سيزار عام 2019 عن فيلم "أشياء قلناها"، والمخرج ناداف لابيد الحاصل على الدب الذهبي لمهرجان برلين عام 2019 عن فيلم "مرادفات"، والممثلة ماري يونج من لكسمبورج.

ويفتتح المهرجان بعرض الفيلم الفرنسي "جريمتي Mon Crime" أحدث أفلام المخرج الشهير فرانسوا أوزون، بينما تضم المسابقة الدولية تسعة أفلام روائية طويلة من بينها الفيلم الأيرلندي "الفتاة الهادئة The Quiet Girl" المرشح لجائزة أوسكار أحسن فيلم أجنبي، الفيلم الإيراني "الحرب العالمية الثالثة World War III" الحاصل على جائزة أحسن فيلم في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا، والفيلم الكولومبي "ملوك العالم The Kings of the World" الحائزة على جائزة الصدفة الذهبية لأحسن فيلم في مهرجان سان سباستيان.