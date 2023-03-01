“ديكور” شقة الفنانة دنيا عبد العزيز ينبض بالأناقة.. جمع بين الكلاسيكية والمودرن!

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مارس 2023 03:50 مساءً - يحلّ الطراز “المودرن” في ديكور شقة الفنانة دينا عبد العزيز الواقعة بشارع “المهندسين” في القاهرة. يطغى اللون البني على أثاثها، كما تحضر الشموع و”الاكسسوارات” الخشب بوفرة فيها، فلا تحدّها الجدران أو الفواصل وتمتاز بإضاءتها الخافتة.

ينفتح باب المنزل الرئيس على أريكة يكسوها جلد البقر، تجاورها من كل جهة طاولة منخفضة، تحمل عند قسمها الأوّل الحرف الأول من اسم المالكة، فيما الثانية تبرز الحرف الأول من اسم والدتها الراحلة.

مدخل منزل دينا عبد العزيز

وتتكئ هذه الأريكة على جدار تحضر عليه بكرة فيلم تضمّ صوراً بالأبيض والأسود لمشاهير في عالم السينما.

الجمع بين الكلاسيكية والمودرن

ويلفت الصالون بتنوّع أرائكه التي تتفاوت ألوانها بين الفاتحة والداكنة، وتتوسّطه طاولة منخفضة تكثر عليها “الاكسسوارات”. ويبدو ديكور من الجص في سقفه الذي تتدلى منه إنارة عبارة عن مجموعة من اللمبات يتكرّر حضورها في غرفة الطعام.

ولكن، لا تقتصر الإنارة على هذه اللمبات، بل تتمّمها قطع تنتشر في زواياه.وثمة نصف عمود يرفع آية قرآنية.وهنا، يحتل شبّاك ضخم أحد الجدران ينفتح على “بورتريه” للمالكة.

غرفة الطعام

وتتجلّى البساطة في غرفة الطعام التي تتألف من طاولة دائرية ذات سطح زجاج، ترتفع على قوائم خشب، فيما كراسيها تمتاز بظهرها الطويل، وقد سُلّطت عليها إنارة مباشرة تحملها لمبات في السقف، كما مصباح مشغول من “الكروم”؛ ومن الملفت في غرفة الطعام وجود كرسي مبطن من الجلد الأسود في أحد زوايا الغرفة.

مطبخ أمريكي

يتميز مطبخ العروس دنيا عبد العزيز بالبساطة ويسيطر على تصميمه الطابع الأمريكي، ويتميز المطبخ بالدمج بين خامتي الرخام والخشب البني؛ حيث يضم طاولة على شكل نصف دائرة تجمع بين الرخام والخشب بكراسي خشبية تتميز بظهرها الطويل؛ كما يمتد على أحد الجدران خزانة خشبية تضم أدوات المطبخ وتتميز مقابضها بأشكال أدوات المائدة من ملعقة وسكين وشوكة.

ويشرف المطبخ على الصالون وغرفة الطعام ويحمل الطراز الأميركي، ما يسهّل الضيافة في حضور الأقارب والأصدقاء. وهو عملي للغاية، تسوده خامة الخشب ذات اللون الداكن، ويحلّ الرخام على الأسطح فيه، كما تمتاز مقابض خزائنه بأشكال أدوات المائدة من ملعقة وسكين وشوكة. وتحضر كراس خمسة أمام المشرب.

وتتميز شقة دنيا عبد العزيز بوجود عدد من الأكسسوارات المميزة كمجسم لجائزة الأوسكار، عدد من الصور لها مع نجوم العالم في مجال الفن وصوراً لمعدّات من عالم السينما على غرار كرسي المخرج والكلاكيت.

ودائما ما تنشر الفنانة دينا عبد العزيز عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي، صور تجمعها بأصدقائها واسرتها في المناسبات العائلية المختلفة، وتتجلى في تلك الصور تفاصيل أخرى من منزلها.

زواج دينا عبد العزيز

وكانت قد احتفلت دنيا عبد العزيز بزفافها على المهندس مصطفى كامل في مايو المنقضي، بمدينة نويبع في جنوب سيناء وتألقت بإطلالة أنيقة ومميزة اعتمدت على اختيار فستان زفاف مطرز بالفضي، وحرص على حضور الحفل نخبة من نجوم الفن، كما أحيت الراقصة دينا حفل الزفاف.

دينا عبد العزيز تحتفل بعيد زواجها الأول

أقامت الفنانة دنيا عبد العزيز حفلا ضخما للاحتفال بعيد زواجها الأول بجانب زوجها المهندس مصطفى كامل، وبحضور نخبة من نجوم الفن.

وظهرت دنيا عبد العزيز في مجموعة صور مرتدية تشيرت تعبر به عن حبها لزوجها مصطفى كامل، كذلك هو الآخر يرتدي نفس التيشيرت ليستكملوا مشاعرهم.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن حفل عيد زواج دنيا عبد العزيز الأول، من بينهم الراقصة دينا، نسرين طافش، الإعلامية بوسي شلبي، الراقصة لورديانا، واخيرا الفنانة نرمين الفقي.

آخر أعمال دنيا عبد العزيز

ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 بأكثر من عمل منهم مسلسل المداح – أسطورة الوادي في جزئه الثاني مع الفنان حمادة هلال، والذي ضم في بطولته بجانب الفنان حمادة هلال، كلا من أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، سهر الصايغ، خالد سرحان، كمال أبورية، ولاء الشريف، هلا السعيد، حنان سليمان، عفاف رشاد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين والمسلسل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

بينما شاركت أيضا في بطولة ملف سري إلى جانب عدد من النجوم منهم هاني سلامة وماجد المصري، نضال الشافعى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، محمد محمود عبد العزيز، نبيل عيسى، نور محمود، إيهاب فهمى، محسن محيى الدين، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، إيمان يوسف، صبا الرافعى، عمر زكريا، وآخرين والمسلسل تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

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