منى زكي: “سلام عليك يا من ندر وجودك”

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مارس 2023 03:50 مساءً - استعانت الفنانة منى زكي بتغريدة نشرها الكاتب عبد الرحيم كمال عبر موقع “تويتر”، والتي فسر المتابعون أنها ترد من خلالها على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا .

حيث واجهت منى زكي حالة من الانتقادات والهجوم بسبب إطلالتها في بوستر مسلسلها الجديد “تحت الوصاية” واتهامها بالإساءة للحجاب .

نشرت منى زكي التغريدة عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري، وجاء فيها: “صباح الخير أيها الغافل عن ما ليس لك، المتغافل عن السوء، التارك ما لا يعنيك” .

تابعت: “المكتفي كأنك غني، المتقلب بين الصدق والصمت، الحذر عند الكلام، الزاهد في شهوتي الريموت والكي بورد .. سلام عليك حيث كنت يا من ندر وجودك” .

يذكر أن مسلسل “تحت الوصاية” من المقرر عرضه في موسم رمضان 2023 على شاشة قنوات cbc، والتي تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية .

ويشارك في بطولته: منى زكي، نسرين أمين، رشدي الشامي، دياب، مها نصار وخالد كمال .. ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير .