كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مارس 2023 03:50 مساءً - استعانت الفنانة منى زكي بتغريدة نشرها الكاتب عبد الرحيم كمال عبر موقع “تويتر”، والتي فسر المتابعون أنها ترد من خلالها على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا .
حيث واجهت منى زكي حالة من الانتقادات والهجوم بسبب إطلالتها في بوستر مسلسلها الجديد “تحت الوصاية” واتهامها بالإساءة للحجاب .
نشرت منى زكي التغريدة عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري، وجاء فيها: “صباح الخير أيها الغافل عن ما ليس لك، المتغافل عن السوء، التارك ما لا يعنيك” .
تابعت: “المكتفي كأنك غني، المتقلب بين الصدق والصمت، الحذر عند الكلام، الزاهد في شهوتي الريموت والكي بورد .. سلام عليك حيث كنت يا من ندر وجودك” .
يذكر أن مسلسل “تحت الوصاية” من المقرر عرضه في موسم رمضان 2023 على شاشة قنوات cbc، والتي تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية .
ويشارك في بطولته: منى زكي، نسرين أمين، رشدي الشامي، دياب، مها نصار وخالد كمال .. ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير .
كانت هذه تفاصيل خبر منى زكي: “سلام عليك يا من ندر وجودك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.