شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البوستر الرسمي لفيلم "خمس جولات" استعدادا لعرضه فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم "خمس جولات" البوستر التشويقي الرسمي للعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية المختلفة في موسم عيد الفطر المقبل 2023.

وتصدر آدم شرقاوي بوستر فيلم خمس جولات، وبجانبه الفنان نور النبوي، ويتوسطهم النجم ماجد المصري، بينما يظهر معهم المطربة عايدة الأيوبي، وداليا شوقي، ومصطفى درويش، ومطرب الراب أرسينك.

وكانت الشركة المنتجة طرحت الأسبوع الماضي الإعلان التشويقي، في إطار الدعائية الأولى لفيلم خمس جولات قبل عرضه في السينمات بعيد الفطر المبارك.



بوستر فيلم خمس جولات

وتدور أحداث فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

فيلم خمس جولات بطولة أدم شرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج مازن أشرف.

وفي سياق آخر يشارك آدم الشرقاوي في السباق الرمضاني المقبل 2023، من خلال مشاركته في مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة" بطولة النجمة يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، عنبة، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح.