شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "أنا لحبيبي" يحصد 8 ملايين و700 ألف جنيه فى 4 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "أنا لحبيبي" الأسبوع الماضي إيرادات بلغت مليونا و272 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 4 أسابيع في السينمات المختلفة 8 ملايين و727 ألفا و 439 جنيها.

فيلم "أنا لحبيبى" بطولة كريم فهمى، وياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، محسن محيى الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى حول قصة حب تنشأ بين كريم فهمى وياسمين رئيس، لكن قصتهما تقابل بالرفض من والدتها التى تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، مع محاولات لاستمرار تلك العلاقة.

وكانت آخر أعمال كريم فهمي السينمائية فيلم "ديدو" الذي طرح في السينمات المختلفة 2021، وشاركه بطولته كل من: حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، هدى المفتي، نور قدري، بيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

أما آخر أعمال ياسمين رئيس السينمائية مشاركتها في فيلم "خطة مازنجر" الذي عرض العام الماضي 2022 في دور العرض السينمائية، وشاركها بطولته حمدي الميرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، محمد أسامة (أوس أوس)، يما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، إخراج رامي رزق الله.

يذكر أن السينمات استقبلت الفترة الماضية عددا كبيرا من الأفلام التي تعرض خلال الوقت الحالي، فبجانب فيلم "أنا لحبيبي"، يعرض أفلام: "شلبى" للنجم كريم محمود عبد العزيز وروبي، وفيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة محمد هنيدي، وفيلم "جروب الماميز" بطولة يسرا اللوزي وروبي، وفيلم "المطاريد" بطولة أحمد حاتم، وفيلم "أخي فوق الشجرة" لرامز جلال، وفيلم "اتنين للإيجار" بطولة محمد ثروت وبيومي فؤاد، فضلا عن فيلم "الحب بتفاصيله" بطولة الفنان محمد نور.