شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الله يكتب.. أحمد السقا ربع قرن من الإخلاص والتفانى وحب الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عيده ميلاده الذى يحتفل به اليوم لابد أن اكتب عن هذا الشخص الذى كلما زادت نجوميته زاد تواضعة وجدعنته وإخلاصة لاصدقائه . إنه النجم " احمد محمد صلاح الدين السقا " وشهرته أحمد السقا " أحمد فنان بدرجة إنسان يتميز بالخلق العالى والطيبة والشهامة .

دائما تجده بجانب أصدقائه وقت الشدة دائما يتذكر الجدعنه والأصالة والإنسانية التي تعلمها من والده رحمه الله ووالدته ربنا يحفظها . هو الفنان الذى يملك موهبة فنية جعلته يتربع على مقدمة الصفوف الأولى في عالم التمثيل، ونجاحة لم يأتي بالصدفة إنما بدء كفاح وإجتهاد وعراقيل ولم يعتمد على والده أو أى شخص آخر، بدء كومبارس في بدايه حياته

وكان لدية القدرة أن يهبط بالبراشوت على أى مكان مستغلا علاقات والده لكنه كان يمتلك الثقة في نفسه وموهبته وكان يدرك أنه سيصل إلى حلمه وطموحاته في وقت يحدده الله عز وجل . ولأنه واثق في خطواته أنعم عليه الله بالنجاح وحب الناس وحب أصدقائه وزملائه

السقا هو الفنان الوحيد الذى تجده دائما يفرش الأرض أمام زملائه للوصول إلى قمة النجاح والنجومية دون أى حقد أو نفسنة بل دائما يساندهم ويدعمهم ويقدمهم على نفسه لذلك تجده بهذه النية الصافية في مكانه مميزة

السقا حينما يتحدث عنه زملائه في الوسط الفني استحالة تجد اختلاف على أخلاقة أو جدعنته أو مساندته لهم في الفرح والحزن

يسير في حياته على مبدأ من سار بين الناس جابرا للخواطر تدركه عناية الله في عز المخاطر .. عيد ميلادك يا سقا العمر الطويل لك