شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى وأيمن بهجت قمر يتعاونان فى أغنية جديدة بعد غياب ثلاث سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمرعن عودة التعاون بينه وبين النجم محمد حماقى بعد غياب كبير، حيث آخر تعاون موسيقى بينهما كان تقريبا فى عام 2020.



محممد حماقى وايمن قمر وياسر خليل

كان قد أحيا الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر مؤخرا الذكرى 34 على رحيل والده الفنان والكاتب القدير بهجت قمر مطالبًا جمهوره بالدعاء وقراءة الفاتحة له ونشر أيمن بهجت قمر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوست كتب فيه: "اليوم الذكرى الـ 34 لوفاة والدي الكاتب الكبير بهجت قمر.. الفاتحه والدعاء له".

يذكر إن قال الشاعر الغنائي الشهير أيمن بهجت قمر، إن والده توفى، عندما كان في الصف الثالث الإعدادي ثم انتقل للعيش مع والجته لأنهما كانا منفصلين، مردفا: "والدى كان عايش حياة عزاب وحسن مصطفى قال لوالدى انت هتبوظ الواد لازم ينام بدرى ووالدتى كانت عاوزة بقى تربى وقررت إنى أرجع بيت والدى".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم المذاع على قناة سى بى سى: "والدتى كانت مأجرة البيت لشباب من المنصورة علشان تساعد في مصاريف البيت عاملينها مكتب استيراد وتصدير ورحت قولتلهم أن والدتى طردتنى من البيت وأنا مش لاقى مكان أبات فيه قالولى اتفضل اقعد معانا ولما سافروا غيرت الكالون وقولتلهم عندكم أمى روحوا اتصرفوا معاها".