وصلة رقص لسمية الخشاب على أغنية “إيه اليوم الحلو ده” لأحمد سعد

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مارس 2023 02:52 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو يتضمن وصلة رقص للفنانة سمية الخشاب .

ظهرت سمية الخشاب في الفيديو وهي ترقص خلال استضافتها في برنامج “هالقد كتير” على أنغام أغنية “إيه اليوم الحلو ده” للفنان أحمد سعد .

ويستضيف الإعلامي هشام حداد الفنانة سمية الخشاب في حلقة من برنامجه “هالقد كتير”، والتي من المقرر إذاعتها مساء اليوم الأربعاء على قناة “mtvlebanon” .

يذكر أن الفنان أحمد سعد كان قد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب في 28 مارس 2019، وذلك بعد زواج استمر لمدة عامين .