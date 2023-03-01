وصلة رقص لسمية الخشاب على أغنية “إيه اليوم الحلو ده” لأحمد سعد

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مارس 2023 02:52 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو يتضمن وصلة رقص للفنانة سمية الخشاب .
ظهرت سمية الخشاب في الفيديو وهي ترقص خلال استضافتها في برنامج “هالقد كتير” على أنغام أغنية “إيه اليوم الحلو ده” للفنان أحمد سعد .
ويستضيف الإعلامي هشام حداد الفنانة سمية الخشاب في حلقة من برنامجه “هالقد كتير”، والتي من المقرر إذاعتها مساء اليوم الأربعاء على قناة “mtvlebanon” .
يذكر أن الفنان أحمد سعد كان قد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب في 28 مارس 2019، وذلك بعد زواج استمر لمدة عامين .
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