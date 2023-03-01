بصورة رومانسية .. أحدث ظهور لنادين نسيب نجيم مع خطيبها

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مارس 2023 02:52 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها بصورة جديدة لها تجمفعها بخطيبها ناريغ ناربيكيان في أحدث ظهور لهما .

نشرت نادين نسيب نجيم الصورة عبر حسابها على موقع “انستجرام”، ظهرت بها بين أحضان خطيبها، وهما يجلسان على الأريكة .

وأرفقت نادين الصورة بتعليق جاء فيه: “فقط أنا وانت، ثنائي متطابق” .

وكان قد فاجئ ناريغ ناربيكيان الفنانة نادين نسيب نجيم بعرض الزواج عليها في شهر فبراير الماضي خلال احتفالها بعيد ميلادها .

نشرت نادين نسيب نجيم مقطع فيديو على “انستجرام”، ظهر به حبيبها وهو يركع على إحدى ركبتيه ويقدم لها خاتم الخطبة وسط بكائها من تأثرها بهذه اللحظة ومفاجئته لها .

فيما كتبت نادين في تعليقها على الفيديو معلنة خطبتها: “اليوم كان من المفترض أن احتفل بعيد ميلادي، لكن انتهى الأمر بالاحتفال بالحياة والحب .. لقد قلت نعم” .

وسبق وأن تحدثت الفنانة اللبنانية وللمرة الأولى عن خطيبها وطبيعة العلاقة بينهما، كاشفة عن سبب تأجيل حفل زفافهما .

فقالت في مقابلة مع برنامج “MBC Trending” على هامش حضورها لحفل توزيع جوائز Joy Awards إنها لم تحدد بعد موعد إقامة حفل زفافها وذلك لانشغالها في الفترة الحالية بعدد من الأعمال التي يجب عليها إنهائها .

تابعت عن خطيبها واختيارها له: “طبيعي الواحد بعد ما بيمر بمرحلة صعبة لازم ياخد نفس واستراحة طويلة وياخد وقته .. بقوله شكرا على وقفته جنبي بمواقف كتير صعبة وإنه موقع ثقة وأهم شئ الثقة وأنا بثق فيه كتير” .