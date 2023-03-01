نيكول سابا تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الكبرى.. لن تصدقوا الشبه بينهما!

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مارس 2023 02:52 مساءً - نشرت الفنانة نيكول سابا عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جمعتها بشقيقتها نادين سابا احتفالا بعيد ميلادها.

علقت نيكول أسفل الصورة قائلة: “اختي القمر ينعاد عليكي وعقبال المية يا رب وتضلك حلوة من جوا ومن برا ويخليلي ياكي وكل ايامك تكون راحة بال وفرح بحبك لتخلص الدني”.

وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الايجابية واضحوا مدي الشبه بينها وبين شقيقتها.

شقيقة نيكول سابا

يُذكر أن شقيقة نيكول سابا هي نادين سابا وهي ممثلة لبنانية. عملت بالبداية كموديل في 3 أغاني، وبعد ذلك رشّحها الفنان المصري فاروق الفيشاوي للعمل بالتلفزيون من خلال مسلسل (زينات والثلاث بنات) عام 2003 والذي من خلاله أثبتت قدراتها التمثيلية؛ ولكنها فضلت الإبتعاد عن الساحة الفنية وتوجيه اهتمامها لعائلتها.

آخر أعمال نيكول سابا

من ناحية أخرى، كانت آخر أعمال المطربة نيكول سابا مشاركتها في مسرحية “الليلة الكبيرة” التي عرضت في أول أيام موسم عيد الفطر الماضي 2022، ضمن فاعليات موسم الرياض السعودي، إلى جانب كلا من محمود عبد المغني ومحمود الليثي، ومحمد عبد الرحمن، وبدرية طلبة، ميرهان حسين، طه الدسوقي، و أمير صلاح الدين، وآخرين

مسرحية الليلة الكبيرة من تأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، والإخراج لـ بتول عرفة، وحققت تلك المسرحية أنذاك نجاحات ساحقة خلال فترة عرضها في المملكة السعودية.

أما عن أخر أعمال الغنائية فكانت نيكول سابا قد طرحت أغنية بعنوان “سمكة قرش” من كلمات عبد الرحمن عاصم مانو، ومن ألحان كريم عاشور والتوزيع لـ أمين نبيل، وحققت الأغنية نجاحات ساحقة خلال فترة طرحها.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا في الدراما كان مسلسل نقل عام، والذي ظهرت فيه كضيفة شرف

والمسلسل من بطولة عدد كبير من النجوم منهم محمود حميدة، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ودينا، ومحمد محمود عبدالعزيز،وميرهان حسين ومحسن محيي الدين، وإيمان أيوب، وريم البارودي ،وعابد عناني، ونهلة سلامة، ونور خالد النبوى، وهاجر الشرنوبي، وأميرة أديب، والمسلسل من إخراج عادل أديب ومن تأليف وليد خيرى.

تدور أحداث المسلسل حول يعمل أحمد الشربيني سائقا بهيئة النقل العام، له من الأبناء 6 باختلاف أعمارهم، يقيم المتزوجون منهم معه ويشكلون عبئا إضافيا، بخلاف المشكلات والديون التي لا تنتهي، وظهور ابنتيه من زواجه الأول بعد 30 عاما، ومرض أخيه وتسلط زوجته وضغوط والدته، ما يدفعه للتورط في عملية تهريب كبرى ليسدد ديونه.

حفل نيكول سابا في مصر

أحيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، واحدة من أضخم حفلات رأس السنة 2023، داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة في مصر، بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

وظهرت نيكول سابا، خلال الحفل بكامل أناقتها مرتدية فستان روز، وكان بصحبتها مديرة أعمالها ميرا أمير، وكان في استقبالهما منظم الحفل أشرف سويلم.

وبدأ الحفل قويًا، فبمجرد صعود نيكول سابا، على خشبة المسرح، مرددة لأغنية سمك القرش، تعالت بالقاعة هتافات وصيحات الإعجاب، والتي لم تنقطع طوال حتى مغادرتها.

من جانبها اشعلت نيكول الحفل بوصلة استعراضية مميزة من أغانيها المميزة منها: أغنية براحتي، التوتو ني، قررت، صورة سيلفي، والجو حلو، بالإضافة إلى يا واد يا تقيل للفنانة الراحلة سعاد حسني، وحرمت أحبك للفنانة وردة، وسهر الليالي للفنانة اللبنانية فيروز وبنت السلطان، كما وجهت نيكول كلمة تهنئة للجمهور في بداية الحفل وتمنت لمصر ولبنان وكل الشعوب العربية أن يعمها الخير والسلام.

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