لن تصدّق ما تراه.. نهلة سلامة تفاجئ الجمهور لأول مرة بالحجاب وبدون “ميك أب”.. هل قررت اعتزال التمثيل؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مارس 2023 02:52 مساءً - تصدرت الفنانة نهلة سلامة، مؤشرات البحث على موقع “جوجل ترند”، خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها بالحجاب وبدون مكياج.

حيث تصدرت الملصق الدعائي الخاص بمسلسل حضرة العمدة، وكانت ترتدي إطلالة محتشمة تتناسب مع الدور الذي ستقدمه.

وتظهر الفنانة نهلة سلامة ضمن الأحداث فى شخصية سيدة من طبقة اجتماعية فقيرة، وهى ترتدي الخمار .

مسلسل حضرة العمدة

حضرة العمدة” بطولة النجمة روبى، والمقرر عرضه في رمضان 2023 المقبل، من إخراج عادل أديب، حيث تصدر كل نجم في العمل بوستر بمفرده، وعلى رأسهم بطلة العمل روبى، والنجم محمود عبد المغنى، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وأحمد بدير، وإدوار، ودينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد رزق، وإيهاب فهمى، ووفاء عامر، وأخرون.

“حضرة العمدة” يشارك في بطولته كل من روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

مسلسل رشيد

وليس هذا العمل الوحيد الذى سوف تظهر فيه الفنانة نهلة سلامة فى الماراثون الرمضاني، حيث من المقرر ان تشارك فى بطولة مسلسل رشيد، ويشاركها فى البطولة كل من ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح .

تدور أحداث مسلسل رشيد حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأساً على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

نهلة سلامة: السنة دي بنافس نفسي

وعبرت نهلة سلامة عن سعادتها بتقديم أدوار مختلفة عليها في الموسم الرمضاني هذا العام من خلال مشاركتها في مسلسلي حضرة العمدة والجوهر إلى جانب ظهورها ضيفة شرف في مسلسل رشيد، قائلة: السنة دي بنافس نفسي، والتلات أدوار كل دور غير التاني تمامًا وهتكون مباراة حلوة جدًا ليا، وكان يهمني أن الناس تشوفني بشكل مختلف.

أقرب دور يشبهها في الحقيقة

وأشارت نهلة سلامة إلى أن أقرب دور قدمته في مشوارها الفني هو دور غادة في مسلسل نقل عام، قائلة: دوري في نقل عام في كتير من شخصيتي حتى علاقاتي مع الناس كنت بحس أني أنا.

وتجسد نهلة سلامة خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة دور طبيبة، وتظهر بالخمار، وقالت إنها سعيدة بالظهور بالحجاب ودون مكياج مشيرة إلى أنها ستقدم دور جديد ومختلف عليها وسيكون مفاجأة للجمهور.

وأضافت نهلة سلامة: أنها لا تمانع ارتداء الحجاب في الحقيقة، لافتة إلى أنه من الصعب ارتدائه كممثلة لأنه سيكون عائقًا عن تقديمها لبعض الأدوار.

مشوار نهلة سلامة:

استطاعت نهلة سلامة أن تحقق نجاح وشهرة أكثر من والدتها فقدمت العديد من الأدوار الناجحة في مشوارها الفني.

وعملت نهلة سلامة فى السينما منذ عام 1987 فى أدوار بارزة، حيث نالت جائزة عن دورها فى فيلم الصرخة، رصيدها الفنى يزيد عن 100 عمل منها 40 فيلمًا أشهرها أفلام “الغرقانة، جحيم امرأة، صراع الزوجات، كيد العوالم، قانون إيكا، الشجعان، الصرخة، وكر الذئب ، خبطة العمر، كله بيلعب على كله”.

آخر أعمال نهلة سلامة كان مشاركتها في “مسلسل نقل عام“، وشاركها البطولة محمود حميدة وسوسن بدر وسميحة أيوب ومحمد محمود عبد العزيز وميريهان حسين وريم البارودي ومحسن محيي الدين ونور خالد النبوي وهاجر الشرنوبي وهايدي رفعت وأميرة أديب وأحمد بدير.

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