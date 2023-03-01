شكرا لقرائتكم خبر عن حفل ثنائي العود فى قبة الغوري بعد غد الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفل في الثامنة مساء الجمعة ٣ مارس علي مسرح قبة الغوري بمشاركة الفرقة الموسيقة أعد الثنائي برنامج فني متنوع حيث يقدم مقطوعتين لأول مرة بعنوان "غزال" تأليف غسان اليوسف و" لك" تأليف دينا عبد الحميد بالإضافة لباقة متنوعة من أشهر أعمالهم الموسيقية وأغاني التراث.



ثنائي العود

ويختتم الحفل بالفقرة التي اشتهر بها وهي العزف علي ألة عود واحدة يقدما خلالها ميدلي لأعمال كوكب الشرق أم كلثوم .

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدا اول ثنائى عربى يعزف على الة عود واحدة ، درسا الموسيقى منذ صغرهما ، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب ) ، معهد الموسيقى باسطانبول ( تركيا ) ، مهرجان العود الدولى الذى اقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية كما شارك الثنائى في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وحاليا لديهم فصل لتعليم الة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية و اقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد .