شكرا لقرائتكم خبر عن الغناء هو الأفضل.. شاكيرا تكشف كيف تخطت انفصالها عن بيكيه بدون دعم نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت النجمة العالمية شاكيرا في مقابلة تلفزيونية هي الأولى لها منذ إصدارها أغنية حصدت إقبالاً واسعاً تهاجم فيها شريك حياتها السابق لاعب كرة القدم جيرار بيكيه، أن أغنياتها هي "العلاج الأفضل، وهي أكثر فاعلية من جلسة عند محلل نفسي أو طبيب نفسي".



بيكيه وشاكيرا



شاكيرا خلال المقابلة



شاكيرا

وقالت شاكيرا في مقابلة على التلفزيون المكسيكي أن تسجيل الأغنية كان بمثابة "متنفس" لها.

وأضافت: "دخلت الاستوديو في حالة نفسية معينة وغادرته في حالة أخرى، لقد كان التسجيل متنفساً ممتازاً وضرورياً لشفائي وعملية تعافيَّ"، وتابعت شاكيرا قائلةً: "أعتقد أنني لما كنت حيث أنا اليوم لولا هذه الأغنية".