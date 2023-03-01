- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن الغناء هو الأفضل.. شاكيرا تكشف كيف تخطت انفصالها عن بيكيه بدون دعم نفسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتبرت النجمة العالمية شاكيرا في مقابلة تلفزيونية هي الأولى لها منذ إصدارها أغنية حصدت إقبالاً واسعاً تهاجم فيها شريك حياتها السابق لاعب كرة القدم جيرار بيكيه، أن أغنياتها هي "العلاج الأفضل، وهي أكثر فاعلية من جلسة عند محلل نفسي أو طبيب نفسي".
بيكيه وشاكيرا
شاكيرا خلال المقابلة
شاكيرا
وقالت شاكيرا في مقابلة على التلفزيون المكسيكي أن تسجيل الأغنية كان بمثابة "متنفس" لها.
وأضافت: "دخلت الاستوديو في حالة نفسية معينة وغادرته في حالة أخرى، لقد كان التسجيل متنفساً ممتازاً وضرورياً لشفائي وعملية تعافيَّ"، وتابعت شاكيرا قائلةً: "أعتقد أنني لما كنت حيث أنا اليوم لولا هذه الأغنية".
شاكيرا تزيل دمية الساحرة الشريرة من شرفتها المقابلة لمنزل والدة بيكيه
بعد مرور الأسابيع، لا يزال انفصال شاكيرا وجيرارد بيكيه يتصدران عناوين الأخبار، خاصة أن المغنية تصدر المزيد والمزيد من الموسيقى، وآخرها أغنية Monotonia مع Ozuna وMusic Sessions Vol 53.
ويبدو أن الفنانة الشهيرة قررت تغيير موقفها الحاد من والدة بيكيه وأزالت دمية الساحرة الشريرة التي كانت وضعتها في شرفتها.
وفي وقت سابق قامت شاكيرا بوضع دمية كبيرة تشبه الساحرة بملابس سوداء تقف على عصا مكنسة على شرفة منزلها في برشلونة، والمطل بشكل مباشر على بيت والدة بيكيه.
وبحسب روايات أحد الجيران في المنطقة، أكد أنها قامت بتشغيل أغنيتها الجديدة Bizarrap، بصوت عال جداً ليصل إلى بيتها، وقامت بإعادة الأغنية مرات متتالية مع بقاء الدمية على الشرفة.
إلا أن شاكيرا قررت أخيراً إزالة هذه الدمية من شرفتها، في رسالة اعتبرها كثيرون أنها محاولة لتهدئة الأوضاع والتصالح مع والده بيكية.
شاكير عانت من والده بيكيه سابقا
وكان تقرير صحافي كشف أن شاكيرا عانت كثيرا من معاملة والدة بيكيه لها طوال فترة ارتباطها بابنها، وأنها كانت كثيرة الانتقاد لها، كما ألقت والدة بيكيه باللوم على شاكيرا، لكونها مشغولة للغاية في مسيرتها الغنائية، واتهمتها بأنها تهمل ابنها.